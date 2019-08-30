30 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan hız tuzağı

Ersun Yanal'dan hız tuzağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.08.2019

maçının hazırlıkları devam ediyor. Yanal dünkü idmanda çabuk oyun ve hızlı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Sarı lacivertliler, pazar günkü dev maçın hazırlıklarına Samandıra'da devam etti. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle salonda çalışırken, sakatlıkları bulunan Moses ve Isla tedavi oldular. Hasan Ali de salonda kendisine verilen programı uyguladı. Altay'ın durumu bugün netleşecek.
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