30 Ağustos 2019, Cuma
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Ersun Yanal'dan hız tuzağı
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Yanal dünkü idmanda çabuk oyun ve hızlı pas çalışmaları üzerinde durdu.
Sarı lacivertliler, pazar günkü dev maçın hazırlıklarına Samandıra'da devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kaleci Altay, sırtındaki ağrılar sebebiyle salonda çalışırken, sakatlıkları bulunan Moses ve Isla tedavi oldular. Hasan Ali de salonda kendisine verilen programı uyguladı. Altay'ın durumu bugün netleşecek.
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