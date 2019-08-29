29 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de transferde büyük şok! 4 kötü 1 iyi haber
Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını şimdiden belli etti. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transferde aldıkları kötü haberle yıkıldı. Forvet, 6 numara ve stoper mevkiine transfer yapacak olan Kanarya, görüşülen isimlerden tek tek olumsuz haberler alındı. Fenerbahçe'ye tek müjde ise İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 11:13
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