29 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber

Hasan Ali'den iyi haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Bayern Münih ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan , dün topsuz çalışmalara başladı.

Tesislerde kendisine verilen özel programı uygulayan tecrübeli futbolcunun en az 3 hafta bu çalışmayı gerçekleştireceği ifade edildi. 'ın ligin 6. haftasında hazır olması bekleniyor.

1 NUMARA UMUT SAÇIYOR

'nin yeni 1 numarası Altay, dün FB TV'ye konuştu. İşte genç kalecinin öne çıkan sözleri: " maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızı bu maça davet ediyorum. Bu maçı da kazanıp, seriyi sürdürüceğiz. Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta F.Bahçe camiasında oynuyoruz. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor. Takımda da çok güzel bir birliktelik var."

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