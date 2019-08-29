Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber

Bayern Münih ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, dün topsuz çalışmalara başladı.

Tesislerde kendisine verilen özel programı uygulayan tecrübeli futbolcunun en az 3 hafta bu çalışmayı gerçekleştireceği ifade edildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ligin 6. haftasında hazır olması bekleniyor.

1 NUMARA UMUT SAÇIYOR

Fenerbahçe'nin yeni 1 numarası Altay, dün FB TV'ye konuştu. İşte genç kalecinin öne çıkan sözleri: "Trabzon maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Taraftarlarımızı bu maça davet ediyorum. Bu maçı da kazanıp, seriyi sürdürüceğiz. Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta F.Bahçe camiasında oynuyoruz. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor. Takımda da çok güzel bir birliktelik var."