Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Trabzonspor maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yanal, futbolcularına yaptığı konuşmada “İki galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için Süper Lig’in en hazır takımı olan Trabzonspor’u da yenmek zorundayız. Kadıköy’de yine bayram yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3. hafta sınavı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Trabzon ile oynayacakları maçın önemine değinen Yanal, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Aldığımız iki galibiyetin daha anlamlı hale gelebilmesi için sezonun en hazır takımı olan Trabzonspor'u da yenmek ve taraftarlarımızına yeni bir sevinç yaşatmalıyız" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:
ZİRVE MESAJI
"Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımızı bu sezon mutlu etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maç zirve yarışındaki iddiamız açısından önemli olacak. İlk iki maçta olduğu gibi bitiş düdüğüne kadar mücadeleden bir an kopmayacağız. Kadıköy'de hem biz hem taraftar coşmalı. Yenik duruma düştüğü anlarda dahi kazanmak için şartları zorlayan bir rakibe karşı direncimizi sonuna kadar göstereceğiz."
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