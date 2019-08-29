29 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması

Ersun Yanal'dan motivasyon konuşması
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.08.2019

Teknik Direktörü maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yanal, futbolcularına yaptığı konuşmada “İki galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için ’in en hazır takımı olan Trabzonspor’u da yenmek zorundayız. ’de yine bayram yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , 3. hafta sınavı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Trabzon ile oynayacakları maçın önemine değinen Yanal, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Aldığımız iki galibiyetin daha anlamlı hale gelebilmesi için sezonun en hazır takımı olan 'u da yenmek ve taraftarlarımızına yeni bir sevinç yaşatmalıyız" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

ZİRVE MESAJI

"Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımızı bu sezon mutlu etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maç zirve yarışındaki iddiamız açısından önemli olacak. İlk iki maçta olduğu gibi bitiş düdüğüne kadar mücadeleden bir an kopmayacağız. 'de hem biz hem taraftar coşmalı. Yenik duruma düştüğü anlarda dahi kazanmak için şartları zorlayan bir rakibe karşı direncimizi sonuna kadar göstereceğiz."

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