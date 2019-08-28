Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimse Hatem Ben Arfa... Geçtiğimiz yıllarda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı konuşulmuştu. Sarı-lacivertli takıma gelip gelmeyeceği merak konusu olan Fransız orta sahanın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 19:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





