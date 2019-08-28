28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isimse Hatem Ben Arfa... Geçtiğimiz yıllarda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı konuşulmuştu. Sarı-lacivertli takıma gelip gelmeyeceği merak konusu olan Fransız orta sahanın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 19:57
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