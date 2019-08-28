Fenerbahçe Kameni ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Carlos Kameni ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Kameni ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' sözleri kullanıldı.
Carlos Kameni, sarı lacivertli kulüpte yıllık 2.2 milyon Euro maaş alıyordu.
Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.
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