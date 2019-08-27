27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Adil Rami resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Adil Rami resmen Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 Giriş Tarihi: 27.08.2019

Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yaparak oynadığı iki maçtan 6 puan çıkarmayı başaran , son olarak Marsilya forması giyen Fransız stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami'ye Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine ver verildi.

Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Fenerbahçe Adil Rami'yi böyle duyurdu 'yi böyle duyurdu

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