27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Futbol ajanları İstanbul'a geliyor!

Futbol ajanları İstanbul'a geliyor!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.08.2019

Avrupa’nın ajanları hem ’nin hem de ’un genç yıldızları için ’a geliyor. Gözler özellikle , Abdülkad irÖmür’ün üzerinde olacak.

Yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor pazar gecesi kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşırlarken Avrupa'nın ajanları genç yıldızları gözlem altına alacaklar. Başta Ferdi Kadıoğlu, ve Abdülkadir Ömür olmak üzere birçok oyuncu gözlem altında olacak. Bunların arasında bazı İtalyan takımları ile adı geçen Jailson'un ismi bile yer alıyor. Büyük bir çıkış içinde olan Vedat Muric de bu isimller arasında.
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