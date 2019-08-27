27 Ağustos 2019, Salı
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Futbol ajanları İstanbul'a geliyor!
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Avrupa’nın futbol ajanları hem Fenerbahçe’nin hem de Trabzon’un genç yıldızları için İstanbul’a geliyor. Gözler özellikle Ferdi Kadıoğlu, Abdülkad irÖmür’ün üzerinde olacak.
Yeni sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor pazar gecesi kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşırlarken Avrupa'nın futbol ajanları genç yıldızları gözlem altına alacaklar. Başta Ferdi Kadıoğlu, ve Abdülkadir Ömür olmak üzere birçok oyuncu gözlem altında olacak. Bunların arasında bazı İtalyan takımları ile adı geçen Jailson'un ismi bile yer alıyor. Büyük bir çıkış içinde olan Vedat Muric de bu isimller arasında.
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