27 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı

Adil Rami Ersun Yanal ve ekibiyle tanıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'nin yeni transferi , ve ekibiyle tanıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız savunma oyuncusu, 'ni gezdi.

İdari menajer 'nın eşlik ettiği Rami, ve teknik heyetle bir araya geldi. Rami daha sonra tesiste futbolcuların kaldığı odaları, kondisyon salonu ve antrenman sahasını gezerek incelemelerde bulundu.

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