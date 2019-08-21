Fenerbahçe şampiyon gibi başladı

Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i 5 golle deviren Fenerbahçe, ilk haftada istatistikleri de altüst etti. Sarı Kanarya; topa sahip olmada (76.3), isabetli pas (661) ve şutta (9) ve en çok gol atmada (5) zirveye yerleşti.

Taraftarın özlediği Fenerbahçe nihayet döndü! Kadıköy'de ligin yeni ekibi Gazişehir'e karşı resital sunan sarı-lacivertliler, rakibini 5 golle geçerken, ilk haftanın en başarılısıı oldu. Maça fırtına gibi giren Kanarya ilk haftada en fazla topa sahip olan (76.3), en fazla isabetli pas yapan (661), en fazla isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (40), en fazla net gol pozisyonuna giren (6), en çok gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (yüzde 89.8) ekip olmayı başardı.

ŞAMPİYON GİBİ BAŞLADI

Fenerbahçe, 5 gol atarak averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İlk 24 dakikada skoru 3-0'a taşıyan takım, daha sonra oyunu rölantiye alsa da son 15 dakika coşkuyu artırarak farkı açtı. Sarı-lacivertlilerin lige bu 'epik' girişi, rakiplere gözdağı verirken, Kadıköy'e gelen binlerce taraftarı mest etti. Bir yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söyleten '2019 model Fenerbahçe' gözünü haftaya oynayacağı Başakşehir maçına çevirdi.

İYİ Kİ MURIQI

Sarı-lacivertliler, yeni golcülerini çok sevdi. Hayal kırıklığı yaratan isimlerin gönderilmesi ve G.Saray'ın elinden alınan Vedat Muriqi'nin harika başlangıcı yüzleri güldürdü. Hazırlık maçlarında Bursa'ya 2 gol atarak ilk sinyali çakan Kosovalı, Wolfsburg ağlarını da sarsmıştı. B. Münih ve R. Madrid maçlarında rakip savunmayla boğuşan Muriqi, Gazişehir'e attığı muhteşem golle göze girdi. 25 yaşındaki golcünün büyük bedellerle satılabilme olasılığı da camiayı memnun ediyor.

FERDİ, ELJIF'İ SOLLAYABİLİR

Geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından sık kullanılması bekleniyor. Gazişehir'e 5. golü atan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fileleri sarsan en genç üç ismin arasına adını yazdı. 2007-08'den bu yana Eljif Elmas (18 yıl, 11 ay, 23 gün) ve Salih Uçan'ın (19 yıl, 2 ay, 11 gün) ardından, Kadıoğlu (19 yıl, 10 ay, 12 gün) listeye girdi. Ferdi'nin transferiyle 16 milyon euro'ya Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın rekorunu kırabileceği konuşuluyor.

KADIKÖY BOĞASI DIRAR

Bayern Münih maçında protesto edilen Nabil Dirar, lige iyi başlayarak taraftarın tepkisini dindirdi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu maça sol bekte başlarken, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp 3 top çaldı. Kadıköy'deki lig maçlarında forma giydiği 22 maçta 14 gole katkı yapan Dirar, Gazişehir'e karşı 5. golü attı.

FENER'İN JOKERİ JAILSON

Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan Jailson, geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. Ersun Yanal'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu. 90 dakika sahada kalan Brezilyalı, 113 kez topla buluşurken bu alandan takımının en çok top atılan ismi oldu. Jailson, maç boyunca savunmada 3 kere de top kaptı.

4 yıl sonra döndüğü Fenerbahçe'de bin 542 gün sonra gol atan Emre Belözoğlu, FB TV'ye konuştu. 39'luk kaptan, "Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Duygusal bir maçtı. Henüz yüzde 100 hazır değilim. 3-4 hafta içerisinde istediğim noktaya geleceğim. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

MAÇLAR ÇOK ZOR GEÇECEK

Ligin daha başında olduklarını ifade eden Belözoğlu, zor maçlara çıkacaklarını söyledi. Kaptan, "Zorlu haftalar bizi bekliyor. Bu şekilde başlamak, taraftarımızı rahat bir şekilde evlerine göndermek biz futbolcuları, takımımızı, hocalarımızı çok mutlu etti. İnşallah devamını getiririz" dedi.