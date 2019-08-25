25 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu

Ersun Yanal'dan devre arası motivasyonu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.08.2019

'in 2. haftasında 'nin 'i 2-1 yendiği maçın devre arasında teknik direktör 'ın oyuncularını yaptığı konuşmayla galibiyet için motive ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, , devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.

Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.

, 'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

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