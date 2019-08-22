Milan'dan ayrıldı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cemil Usta sezonunun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan devi Milan'dan ayrılan futbolcunun gözünün Fenerbahçe'de olduğu ve transfer için haber beklediği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.



Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kala atağa kalkan sarı-lacivertliler listedeki isimler için hummalı bir çalışma içine girdi.

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de ilk haftadan şampiyonluk havasına giren sarı-lacivertlilerde bu havanın artarak devam etmesini isteyen Başkan Ali Koç transfer taarruzuna başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmayların Kolarov ve Gustavo ısrarı devam ederken gündeme başka bir bomba düştü.

Milan'dan ayrılan futbolcunun özellikle orta saha transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtildi.



İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...



İtalyan devi Milan'dan ayrılan Jose Mauri için de Fenerbahçe iddiası geldi... Sky Sport, orta sahada görev yapan Arjantin asıllı İtalyan oyuncunun gözünün Fenerbahçe'de olduğunu vurgularken; Bologna, PAOK, Leganes ve Alaves'in de futbolcu ile ilgilendiği ifade edildi.

23 yaşındaki Mauri, Serie A'da bugüne kadar 59 karşılaşmada 2 gol, 3 asist üretti.



YENİDEN BADOU NDİAYE!



Sarı-lacivertli yönetim, 6 numara için Badou Ndiaye'yi de tekrar listesine aldı. Stoke City'de oynamak istemeyen Senegalli için kiralama teklifinin yinelendiği iddia edildi. İngiliz kaynaklar, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı ancak "Henüz resmi bir talep yok" dedi. 28 yaşındaki Ndiaye, geçen sezon G.Saray'da idi.



DEFREL RADARDA

Forvet için Roma'lı Gregoire Defrel de radara alındı. 28 yaşındaki Martinik'li oyuncunun başkent ekibinden ayrılabileceği belirtildi. Geçen sezon 12 gol atan Defrel için Roma'nın 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de kaydedildi.

DİEGO REYES YÜZDE 90 TİGRES'E



Kulüp bulması istenen Diego Reyes'e iki talip var... İspanya'dan Sport, Meksika'nın son şampiyonu Tigres ile birlikte Club America'nın 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtti. Reyes'in bonservisinin 2 milyon euro civarında olduğu ve Tigres'in yüzde 90 oranda transferi bitirmeye daha yakın olduğu kaydedildi.