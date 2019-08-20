20 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini gerinde bıraktıktan sonra yeni sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Takviye çalışmalarını titizlikle sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 20:21
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'in başlaması ile birlikte eksik noktalarını bir an önce tamamlamak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine almıştı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı farklı galibiyetle geçen Fenerbahçe'nin şampiyonluk iştahı kabardı.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Bu yolda azami hata yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgelerin tamamlanması talimatını vermişti.

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı

Özellikle sol bek, stoper ve ön libero transferleri yapılması halinde eli oldukça rahatlayacak olan teknik direktör Ersun Yanal transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

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