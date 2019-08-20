20 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Menajeri resmen açıkladı
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini gerinde bıraktıktan sonra yeni sezonun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Takviye çalışmalarını titizlikle sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 20.08.2019 20:21
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