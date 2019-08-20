20 Ağustos 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 5 hafta yok

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 5 hafta yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 Giriş Tarihi: 20.08.2019

'de Gazişehir FK maçında sakatlanan 'tan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçemizin, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı maçın çıkışında, stadımızın karşısındaki sokak lambalarındaki elektrik kaçağı dolayısıyla bir taraftarımızı elektrik çarpmıştır.

Bu üzücü kazada, isimli taraftarımıza; sağlık çalışanı bir başka taraftarımız tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında stadımızda görevli bulunan LIV Hospital ambulansı ve sağlık ekibince gereken müdahale yapılmış; taraftarımız, LIV Hospital ambulansı ile önce Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Medikal Park Göztepe Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır.

Yöneticilerimizin, ilk andan itibaren tedavisi devam etmekte olan taraftarımızın durumu hakkında, hastane ve ailesi ile gerekli takipleri yapıyor olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunuyor; Hasan Usanmaz'a, değerli ailesine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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