17 Ağustos 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Vedat Muriç: "Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur"

F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Sarı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşma öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Muriç, takımdaki herkesin yeni sezonun öneminin bilincinde olduğunu belirterek, "'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek, bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, 'in 2019-2020 sezonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Yeni takımının kampına birkaç gün gecikmeyle katıldığını hatırlatan Muric, "O günden bu yana takımın eforu ve çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti. Biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlamayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

formasıyla sahaya çıkacağı için heyecanlı olduğunu anlatan yeni , sözlerini şöyle tamamladı:

"Maç da geldi çattı. İki gün sonra 'de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum ve maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan bir gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız."



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