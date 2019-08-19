Frey resmen Nünberg'de! Fenerbahçe açıkladı
Fenerbahçe, İsviçreli golcüsü Michael Frey'in Bundesliga 2 takımı Nürnberg'e bir yıllığına kiralandığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.
Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"