19 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Frey resmen Nünberg'de! Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Bir yıllığına kiralık
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 Giriş Tarihi: 19.08.2019

, İsviçreli golcüsü 'in Bundesliga 2 takımı 'e bir yıllığına kiralandığını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.

Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.

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