22 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Mauricio Isla 4 hafta sahalardan uzak kalacak

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi şok!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 Giriş Tarihi: 22.08.2019

'nin sabahki antrenmanında ağrı hisseden Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu bu süreçte ve da dahil olmak üzere önemli maçları kaçıracak.

'de bugün yapılan sabah antrenmanında ağrı hisseden Mauricio Isla'nın yapılan kontrollerin ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Şilili oyuncunun yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sezonun ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık geçiren Victor Moses'tan sonra sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. 31 yaşındaki sağ bek, sabah gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissetti ve yapılan kontrollerin ardından oyuncunun quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlıkları devam ediyor.

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