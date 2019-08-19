Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Gazişehir maçına hazırlanan Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, imzaları peş peşe attırmış ve adeta şov yapmıştı. Eksik kalan parçalar için de temaslarını sürdüren Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Bu transferin kimi çevrelerce gerçekleşmesine ihtimal verilmezken yaşanan son dakika gelişmesi sarı lacivertli kurmayları hemen harekete geçmeye sevk etti. İşte ayrıntılar ve resmi açıklama...