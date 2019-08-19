19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Gazişehir maçına hazırlanan Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, imzaları peş peşe attırmış ve adeta şov yapmıştı. Eksik kalan parçalar için de temaslarını sürdüren Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Bu transferin kimi çevrelerce gerçekleşmesine ihtimal verilmezken yaşanan son dakika gelişmesi sarı lacivertli kurmayları hemen harekete geçmeye sevk etti. İşte ayrıntılar ve resmi açıklama...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 11:36
  • 1
  • 17
Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

3, 4, 6 ve 9 numara için düğmeye basan Fenerbahçe'de ikinci dalga transfer şov başlıyor...

  • 2
  • 17
Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Kolarov'un zora girmesi Gustavo Luiz'in maliyet sorunu derken alternatiflere yönelen Comolli, aradığı ismi buldu.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığının yanı sıra Cebrail'in tecrübesiz oluşu planları değiştirmişti.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Kanarya, önceliği stoper ve orta alandan alıp sol beke verdi...

  • 5
  • 17
Fenerbahçe yıldız ismi resmen bitiriyor! Kolarov beklenirken...

Çalışmalarının meyvesini hemen alan sarı lacivertliler, kulübünden ayrılmak isteyen futbolcuyu kiralayarak takıma kazandırmayı düşünüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör