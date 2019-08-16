Kolarov ve Gustavo için son hamle

Koç’tan onay bekleyen Comolli, Roma+Marsilya’ya yapılan teklifleri biraz daha artıracak. Olmazsa alternatif listedeki isimlerle anlaşılacak

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo transferlerinin kaderi önümüzdeki hafta netleşecek... Şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.

Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında... Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak. Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Ak si halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

Transfer neden gecikti?

Kanarya'da transferde yaşanan gecikme sıkıntıya neden olurken, taraftarların da morali bozuldu... Bunun başlıca nedeni ise kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar ve UEFA'nın sıkı denetimi. İşte 4 maddede yaşanan gecikmenin sebepleri: 1- Mali sıkıntı ve yüksek borçlar, 2- FFP kurallarına uyma zorunluluğu, 3- Takımın, Avrupa kupalarına katılamaması. 4- Kaynak oluşturmak için satılması planlanan Miha Zajc'ın hâlâ gönderilememesi.