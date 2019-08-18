18 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Babacar için teklif

F.Bahçe'den kiralama teklifi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basınının iddiasına göre sarı-lacivertli ekip, Sassuolo forması giyen Khouma Babacar için kiralama teklifi yaptı.

Süper Lig'de alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son hamle 'ın da transfer listesinde bulunan Babacar oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre sarı-lacivertli ekip Sassuolo'nun golcüsü Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

KHOUMA BABACAR KİMDİR?

26 yaşındaki Senegalli golcü kariyerine İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısında başladı. Fiorentina ve Modena takımlarında forma giyen golcü futbolcu, 2018'de Sassuolo'nun yolunu tuttu. Senegal Milli Takımı'nda da oynayan Babacar, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 31 maçta 7 gole imzasını atarken 2 de asist yaptı.


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