Sturridge Fenerbahçe yolunda
Telegraph, Fenerbahçe’nin uzun süredir temas halinde olduğu İngiliz golcüye yaptığı teklifin detaylarını duyurdu Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilerin haftalık 60 bin pound’u gözden çıkardığı belirtildi.
Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem yine Daniel Sturridge... Uzun süredir sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan golcü futbolcuyla ilgili dün İngiliz basınında önemli iddialar yer aldı. Telegraph Gazetesi, 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Haberde; ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Sturridge'in sarı lacivertlilerden aldığı teklif de yer aldı.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği Daniel Sturridge için Fenerbahçe'nin 9 milyon pound değerinde bir sözleşme hazırladığı belirtildi. Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuya haftalık 60 bin pound ödemeyi planlayan sarı-lacivertli kulübün senelik 3 milyon pound'u gözden çıkardığı ifade edildi. Tecrübeli golcüye 3 senelik sözleşme öneren Fenerbahçe'nin bu transferde tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Teklife sıcak bakan Sturridge'in kısa süre içinde kararını açıklayacağı vurgulandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"