14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sturridge Fenerbahçe yolunda

Sturridge Fenerbahçe yolunda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Telegraph, Fenerbahçe’nin uzun süredir temas halinde olduğu İngiliz golcüye yaptığı teklifin detaylarını duyurdu Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilerin haftalık 60 bin pound’u gözden çıkardığı belirtildi.

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem yine Daniel Sturridge... Uzun süredir sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan golcü futbolcuyla ilgili dün İngiliz basınında önemli iddialar yer aldı. Telegraph Gazetesi, 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. Haberde; ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinden çok sayıda kulübün gözdesi haline gelen Sturridge'in sarı lacivertlilerden aldığı teklif de yer aldı.

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ve 'un da ilgilendiği Daniel Sturridge için Fenerbahçe'nin 9 milyon pound değerinde bir sözleşme hazırladığı belirtildi. Bonservisi elinde olan İngiliz futbolcuya haftalık 60 bin pound ödemeyi planlayan sarı-lacivertli kulübün senelik 3 milyon pound'u gözden çıkardığı ifade edildi. Tecrübeli golcüye 3 senelik sözleşme öneren Fenerbahçe'nin bu transferde tüm şartları zorladığı da kaydedildi. Teklife sıcak bakan Sturridge'in kısa süre içinde kararını açıklayacağı vurgulandı.

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