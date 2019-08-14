14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zanka: Savaşacağız

'Savaşacağız'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Fenerbahçe ile ilk idmanına çıkan Zanka iddialı konuştu: Bu sezon mutlu sona ulaşacağız. Bizler sahada, taraftarlar da tribünde son ana kadar savaşacağız.

Kanarya'nın son transferi Zanka, çok iddialı sözler sarfetti."F.Bahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum" diyen 29 yaşındaki stoper, "Çubuklu formayla Henrik , Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de 'Zanka gibi taşıyacağız bu formayı' diyecekler" ifadesini kullandı. Yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız."

Zanka: Tarihe geçmek istiyorum

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