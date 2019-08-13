13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler zaman zaman transferde aynı oyuncu için karşı karşıya gelebiliyor. İtalyan basını da iki kulübün de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 13:58
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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

Süper Lig'de heyecanın başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, önemli bir isme teklif götürmüştü.

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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

Sarı-lacivertliler, ön liberoya takviye yapmak için belirlediği adaylar arasında yer alan Luiz Gustavo'nun Marsilya'da kalacak olmasından dolayı hedef değiştirmişti.

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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

Fenerbahçe'ye bu transferde kötü haber geldi.

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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde transfer listesine giren Nzonzi'den olumsuz yanıt geldi.

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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti

İtalyan basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Nzonzi'yi transfer etmek isteyen tek Türk kulübü değil.

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