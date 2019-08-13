13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe istiyordu Galatasaray'ı tercih etti
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe ve Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler zaman zaman transferde aynı oyuncu için karşı karşıya gelebiliyor. İtalyan basını da iki kulübün de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 13:58
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