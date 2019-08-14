14 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kolarov çılgınlığı

Kolarov çılgınlığı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.08.2019

Aleksandar Kolarov, gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp yıldıza hesaplarından ulaşıyor. 12. adam, Kolarov'un instagram hesabındaki 9 fotoğrafa da 'Come to Fenerbahçe' yazıyor ve sarılacivert kalp emojileri bırakıyor.

Aleksandar Kolarov, gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sırp yıldıza hesaplarından ulaşıyor. 12. adam, Kolarov'un instagram hesabındaki 9 fotoğrafa da 'Come to Fenerbahçe' yazıyor ve sarılacivert kalp emojileri bırakıyor.

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