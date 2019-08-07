07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Allahyar stattan taksi ile ayrıldı
Giriş Tarihi: 07.08.2019
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı.
İranlı futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.
Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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