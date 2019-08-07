07 Ağustos 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Allahyar stattan taksi ile ayrıldı

Allahyar stattan taksi ile ayrıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.08.2019

'nin bu sezon kadrosuna kattığı , ile oynanan hazırlık maçı sonrası .

futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.

'nin ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Sayyadmanesh, . İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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