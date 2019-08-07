07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Fenerbahçe ile Cagliari yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğünden hemen sonra kaptan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'a hararetli şekilde bir şeyler anlattı. İşte o anlardan görüntüler ve Fenerbahçe - Cagliari maçından kareler...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 22:50
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Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Fenerbahçe ile Cagliari hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Sarı-lacivertliler bu maçla Kadıköy Ülker Stadı'nda ilk defa taraftarıyla buluştu.

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Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Fenerbahçe, kaptan Emre Belözoğlu'nun frikikten attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

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Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Golden sonra baskısını devam ettiren sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ın uzaktan düzgün vuruşu ile skoru 2-0'a getirdi.

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Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğünün hemen ardından Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan arasında ilginç bir an yaşandı.

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