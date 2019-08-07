Emre Belözoğlu'ndan Ozan'a fırça!

Fenerbahçe ile Cagliari yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğünden hemen sonra kaptan Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'a hararetli şekilde bir şeyler anlattı. İşte o anlardan görüntüler ve Fenerbahçe - Cagliari maçından kareler...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 22:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





