07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe taraftarından iki isme protesto!
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019
Fenerbahçe ile Cagliari Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu hazırlık maçında ilk defa Kadıköy'de taraftarları karşısına çıktı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve skor 2-2'ye geldi. Fenerbahçeli taraftarlar Alper Potuk ve Diego Reyes'e ıslıklı protesto gösterdi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sezon açılışını yaptığı Cagliari maçında tribünlerden iki oyuncuya tepki vardı.
Fenerbahçe'nin 2-0 önde tamamladığı ilk yarının ardından 2. yarıda skorun 2-2'ye gelmesine sinirlenen taraftarlar, girdikten 1 dakika sonra penaltı yaptıran Diego Reyes ile Alper Potuk'un ayağına top geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.
Kaptan Emre Belözoğlu, tribünlere dönerek sakin olmalarını istedi ancak sarı-lacivertli taraftarlar iki oyuncuyu hedef almayı sürdürdü.
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