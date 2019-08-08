08 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu!

Başkan Erdoğan F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019

Başkan , Fenerbahçe Kulübü'ne üyeliğinin 25. yılını doldurarak  üyeliğine hak kazandı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı , Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısında yazdığı yazıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili kulüp dergisine şu açıklamayı yaptı;

"Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz."

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