08 Ağustos 2019, Perşembe
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu!
Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 Giriş Tarihi: 08.08.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'ne üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine hak kazandı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısında yazdığı yazıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili kulüp dergisine şu açıklamayı yaptı;
"Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz."
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