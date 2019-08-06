Yıldız isim transferini açıkladı! 'Fenerbahçe'ye gideceğim'
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Roma'nın yıldızı Kolarov ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, transferde bir bomba daha patlatmayı hazırlanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer hedefleri arasında en tepede yer alan yıldız futbolcu kulübüne resti çekti ve Fenerbahçe'de forma giymek istediğini söyledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolarov ile birlikte ısrarcı olduğu Luiz Gustavo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin daha önce yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız için kulübü Marsilya, bonservis bedelini yüksek tutuyordu. 32 yaşındaki ön liberodan para kazanmayı hedefleyen Fransız ekibinin başkanı Eyraud da, "Onu bırakmak istemiyoruz" sözleriyle de bonservis konusunda pazarlıktan kaçıyordu.
TAVRINI ORTAYA KOYDU
Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği Brezilyalı futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesini bulunduğu Marsilya'ya rest çektiği öğrenildi. Luiz Gustavo; UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle başı dertte olan Fransız temsilcisine net bir şekilde ayrılmak istediğini iletti. Fenerbahçe'de forma giymeyi planladığını söyleyen Sambacı'nın, "Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Bu konuda anlayışlı davranacağınıza inanıyorum" dediği ileri sürüldü.
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TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Avrupa kariyerinde Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giyen Luiz Gustavo, 2010-11 sezonundan bu yana 30 maçın altına düşmedi. Bu 4 takım ile 446 resmi karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 30 kez rakip fileleri, havalandırdı, 20 de asist yaptı. Brezilyalı, kariyeri boyunca 9 kırmızı kart görürken, 118 kez de sarardı.
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