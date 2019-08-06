06 Ağustos 2019, Salı
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İşte Fenerbahçe’nin yeni ‘Elmas’ı!
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden 16 milyon euro kazanan Fenerbahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, son olarak Rapid Wien forması giyen Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. Avusturya ekibinin ikinci takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha, forma giydiği 29 karşılaşmada 7 gol, 12 asistlik performans gösterdi.
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden 16 milyon euro kazanan F.Bahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, son olarak Rapid Wien forması giyen Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. Avusturya ekibinin ikinci takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha, forma giydiği 29 karşılaşmada 7 gol, 12 asistlik performans gösterdi.
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