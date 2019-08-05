05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

, 'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında çabukluk ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Üniversitesi'nden Yanal'a ziyaret Fenerbahçe Üniversitesi'nden Yanal'a ziyaret
F.Bahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Cagliari 11'i belli oldu!
Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz Yanal garanti verdi: "Onları alırsanız şampiyon oluruz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör