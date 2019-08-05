Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında çabukluk ve pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Fenerbahçe, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.