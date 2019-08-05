05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Miha Zajc gitti-gidiyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc gitti-gidiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, yuvadan uçacak. 'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, yuvadan uçacak. 'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe, 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Slovenyalı orta sahayı 9 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

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