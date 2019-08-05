05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Simon Kjaer’de mutlu sona yakın
Giriş Tarihi: 05.08.2019
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.
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