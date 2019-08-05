05 Ağustos 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Simon Kjaer’de mutlu sona yakın

Simon Kjaer’de mutlu son yakın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Simon Kjaer, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusunun kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşırken, uzun süredir Kjaer'le pazarlıklarını sürdürüyordu. 30 yaşındaki stoper, ilk görüşmelerde istediği 3.5 milyon euro'dan vazgeçerken, taraflar arasında ufak pürüzler kaldığı öğrenildi.

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