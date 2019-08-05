Fenerbahçe'de aşkın adı Gustavo
Kolarov ısrarında mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe, Brezilyalı ön liberodan da vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler, Marsilya’nın bonservis bedeli konusundaki inadını kırmayı hedefliyor.
Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala ön libero transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe için varsa yoksa Luiz Gustavo... Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, Brezilyalı yıldızla el sıkışırken, kulübü Marsilya'nın istediği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor. Fransız ekibi, 32 yaşındani oyuncunun bonservisine 7 milyon euro istiyor. Sarı-lacivertliler ise bu paranın yarısını ödemeyi planlıyor.
UEFA İLE BAŞI DERTTE!
Marsilya Başkanı Jacques Henri Eyraud, Gustavo'yu satmak istemediklerini açıklasa da, Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle UEFA ile başı dertte. Geçtiğimiz haziran ayına kadar 50 milyon euro'luk satış yapması gereken Fransız ekibi, 21 milyon değerinde kulübe gelir sağlarken, yeni sezon öncesi transfer de yapmadı. F.Bahçe de; kasasına para girişi yapmak zorunda olan Marsilya'nın bu durumunu kullanıp, tüm şartları zorluyor.
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