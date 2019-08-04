04 Ağustos 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.08.2019

, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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