04 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 04.08.2019
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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