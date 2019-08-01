01 Ağustos 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika: Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti

F.Bahçe'den bir transfer daha! G.Saray istiyordu...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

kaptanı , ile anlaştı.

ile 'ın kadrosuna katmak istediği kaptanı kararını verdi. Galatasaray'ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz'in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç'ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

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