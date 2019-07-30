30 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019

'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen , 'a oldu. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi duyurdu.

'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen , 'a kiralık olarak gönderildi.

Daha önce açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.

Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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