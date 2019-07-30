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Barış Alıcı Çaykur Rizespor'da
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden transferi duyurdu.
Fenerbahçe'de kamp kadrosuna dahil edilmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderildi.
Daha önce açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, genç futbolcu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır.
Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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