31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ozan Tufan çok hırslı
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Alanyaspor'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan idmanların en hareketli ismi.
Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan Emre Belözoğlu da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.
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