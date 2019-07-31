31 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ozan Tufan çok hırslı

Ozan Tufan çok hırslı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından 'ye dönen idmanların en hareketli ismi.

Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle teknik direktör 'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan Emre Belözoğlu da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu F.Bahçe'nin Real Madrid 11'i belli oldu
F.Bahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki! F.Bahçe taraftarından Ali Koç ve Ersun Yanal'a büyük tepki!
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması! Ersun Yanal'dan transfer açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör