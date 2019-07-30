"Welbeck gidebilir"

Arsenal'in eski oyuncularından Ray Parlour, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Danny Welbeck hakkında konuştu.

Parlour "Welbeck için Premier Lig'de kalması uygun olur. West Ham United ve Newcastle United onu istiyor ancak Türkiye ve Çin'den daha iyi teklifler aldığını duydum. Bu paralara gitmesine şaşırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.