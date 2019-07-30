30 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

"Welbeck gidebilir"

Welbeck gidebilir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.07.2019

'in eski oyuncularından Ray Parlour, 'nin transfer gündemindeki Danny Welbeck hakkında konuştu.

Parlour "Welbeck için 'de kalması uygun olur. ve onu istiyor ancak ve 'den daha iyi teklifler aldığını duydum. Bu paralara gitmesine şaşırmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

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