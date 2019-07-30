30 Temmuz 2019, Salı
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Mangala Fenerbahçe'ye önerildi
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylar arasında Orel Mangala da var.
Menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerilen 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Stuttgart'ta. Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mangala, takımı küme düştüğü için ayrılmak istiyor. Alt ligde oynamak istemeyen Mangala ile F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin birkaç gün içinde bir araya geleceği öğrenildi.
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