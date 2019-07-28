28 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de formalarda rekor satış

Formalarda rekor satış
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

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