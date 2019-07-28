28 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Şimdi gözler S.Etienne’de

Şimdi gözler S.Etienne’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Ön libero için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Ön libero için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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