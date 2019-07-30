30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti
Gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden ve Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Stoper, orta saha ve forvet transferleri için arayışlarını sürdüren ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin amacı kanatta da oynayabilen bir forveti takıma kazandırmak... Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, iki golcüyü birden gözüne kestirdi.
Giriş Tarihi: 30.07.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 07:24
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