30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden ve Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi devlerle mücadele edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Stoper, orta saha ve forvet transferleri için arayışlarını sürdüren ve teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin amacı kanatta da oynayabilen bir forveti takıma kazandırmak... Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertliler, iki golcüyü birden gözüne kestirdi.

Giriş Tarihi: 30.07.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 07:24
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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu ve Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Transferde titiz davranan Kanarya, stoper, orta saha ve forvet mevkilerine de takviye yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Bunun için Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden elde edilen 16 milyon Euro'yu kullanmayı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi.

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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Comolli harekete geçti

Slimani ve Soldado ile yolların ayrılmasının ardından Muriç ve Allahyar takviyeleriyle hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe'de rota Fransa'ya döndü...

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