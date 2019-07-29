29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı

Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

İtalyan ekibi Roma'nın, Ternana’yı 3-1 yendiği hazırlık maçında iki gol atan milli yıldızımız için kulübü harekete geçti. Performansıyla fark yaratan genç yıldız için sözleşme uzatılması kararı çıkarken mukavelenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

, Roma ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu. Geçen sezon gösterdiği performansla ve 'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.

Roma'nın Ternana ile oynadığı maçta 'nin transfer listesinde olan Kolarov da forma giydi.

Dani Alves takım bulamazsa işi hazır...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i! İşte Fenerbahçe'nin Bayern Münih 11'i!
Bas Dost iddiası Bas Dost iddiası
24 numara artık onun 24 numara artık onun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör