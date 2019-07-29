29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Münih'e geldi

Fenerbahçe Münih'e geldi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019

için Almanya’nın Münih kentine gelen Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe; , ve Tottenham'ın yer aldığı turnuvası için Almanya'nın Münih kentine geldi. Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'na çiçek takdim edildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra tezahüratlarla alandan ayrıldı.

İLK MAÇ YARIN

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta ilk maçlar yarın oynanacak. Turnuvanın açılışı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak maç ile yapılacak. TSİ 21.30'da ise Bayern Münih ile Fenerbahçe günün ikinci maçında karşılaşacak. İki karşılaşmanın galipleri Çarşamba günü oynanacak final maçına çıkacak, mağlupları ise 3'üncülük ve 4'üncülük için kozlarını paylaşacak.

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