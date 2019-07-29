29 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Bas Dost iddiası

Bas Dost iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Hücuma takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

Hücuma takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
24 numara artık onun 24 numara artık onun
M'Vila kulübüne res çekti! M'Vila kulübüne res çekti!
Kolarov’dan başkası yalan! Kolarov’dan başkası yalan!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör