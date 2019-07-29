Fenerbahçe için Bas Dost iddiası

Hücuma takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

Hücuma takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.