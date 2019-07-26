26 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir golcüyü aldı.

Giriş Tarihi: 26.07.2019 17:37
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef, stoper, orta saha ve golcü transferlerini bitirerek sezona başlamak.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Kadrosunda Muriç, Allahyar ve Frey gibi golcüler bulunan Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasını da düşünmek zorunda.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Yeni gelecek golcünün de yabancı bir isim olacağı bilinirken, sarı-lacivertli yönetim Frey'i takımdan göndermeden golcü transferi yapmaya sıcak bakmıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!

Ancak teknik direktör Ersun Yanal yapılan transferlerden ne kadar memnun olsa da, takıma yeni katılacak isimlerin sezon öncesine yetişmesini istiyor.

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