Napoli, Eljif Elmas'ı açıkladı

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Resmi twitter hesabından genç yıldızın sözleşme imzalarken çekilmiş fotoğrafını paylaşan İtalyan kulübü "Napoli'ye hoş geldin Eljif" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, İtalyan kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Eljif Elmas ile kontrat imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

SSC Napoli'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Napoli'ye hoş geldin Eljif." dedi. Aurelio De Laurentiis'in yanında Napoli Başkanvekili olan oğlu da yer aldı.

Napoli için 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki Eljif Elmas, sezon başına net 1.5 milyon euro maaş alacak.

Fenerbahçe ise bu transferden 16 milyon euro bonservis, 1.5 milyon euro performans ve başarı bonusu, 1.5 milyon euro da satış bonusu gelir elde etti.







ELJIF ELMAS: "ALEX, LEFTER GİBİ OLMAK İSTEDİM"

Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli ekibine transfer olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, sarı-lacivertli camiaya veda etti.

Eljif Elmas, Fenerbahçe Kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki birgün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum." ifadelerini kullandı.



Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti:

"Kadıköy'de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine birgün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım."