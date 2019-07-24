24 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eljif Elmas Napoli'de ilk maçına çıktı! İşte yeni forma numarası...

Eljif Elmas ilk maçına çıktı! İşte forma numarası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Fenerbahçe'nin rekor transfer bedeli ile 'nın dev kulübü Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Fenerbahçe'nin rekor transfer bedeli ile 'nın dev kulübü Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ayağının tozu ile ilk maçına çıktı. Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosuna alındı. Genç futbolcunun giyeceği forma numarası da belli oldu.

Eljif Elmas Napoli ile ilk maçına çıktı. Napoli, Cremonese takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gollü geçen maçta Napoli ile Cremonese 3-3 berabere kaldı. Eljif Elmas oyuna 69.dakikada dahil oldu. Genç futbolcu 12 numaralı forma mücadele etti.

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