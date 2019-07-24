24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe'de Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:05
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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin yaklaşık 160 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar değerinde Napoli'ye transfer oldu.

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Transfer Fenerbahçe tarafından resmen açıklanırken, Makedon futbolcunun sarı-lacivertlilere geliş hikayesi de oldukça ilgi çekiciydi.

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Eljif, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaş problemi nedeniyle 6 ay forma giyememişti. Genç futbolcu, o dönem özellikle Aykut Kocaman tarafından özellikle istenmişti.

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Daha sonra Fenerbahçe forması altında kendisini gösteren genç yıldız, İtalya'nın büyük kulüplerinden Napoli'ye transfer oldu.

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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Eljif Elmas transferini Takvim Gazetesi'ne değerlendirdi.

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