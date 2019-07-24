24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aziz Yıldırım'dan Eljif Elmas değerlendirmesi
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe'de Eljif Elmas 16 milyon Euro + bonuslar karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ise bu transfer hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 11:05
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